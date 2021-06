FORTIER, Irenée



Au CHU de Québec Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 mai 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Irenée Fortier, époux de dame Micheline Plamondon, fils de feu dame Irène Tremblay et de feu Jude Fortier. Il demeurait à Notre-Dame-des-Laurentides. La famille se réunira à la, de 13h à 14h etLes cendres seront déposées au cimetière Notre-Dame-des-Laurentides, sous la direction de laOutre son épouse Micheline Plamondon, il laisse dans le deuil, sa belle-fille Nathalie Rhéaume (Luc Bergeron); ses petits-enfants: Mathis et Samuel Bergeron; son frère Benoît (Pierrette Roy), sa sœur: Marguerite (Réal Boivin); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Plamondon: Jean-Guy (Gaétane Ampleman), Jeannine (Guy Légaré), Ghislaine (Fernand Deslandes), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, son grand ami Denis Garneau, plusieurs autres parents et ami(e)s. Il était le beau-frère de feu Grégoire Plamondon. Un sincère remerciement au personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.