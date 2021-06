Agressions sexuelles sur ses belles-filles : 12 ans de prison pour un pédophile

Un homme de 38 ans de Granby a été condamné à 12 ans de détention, jeudi, au palais de justice de Granby, en Montérégie, pour avoir agressé sexuellement ses deux belles-filles pendant quatre ans.

En plus de cette peine d’incarcération, le criminel a été déclaré délinquant à contrôler pour une période de six ans, puisqu’il possédait des antécédents judiciaires pour des délits de même nature, ayant abusé de sa propre sœur en 2011.

Les agressions sur les des deux fillettes se sont déroulées de 2013 à 2017, peu après leur dixième anniversaire de naissance. Le juge à la Cour du Québec, Serge Champoux, a indiqué que les gestes du criminel, dont le nom n'est pas dévoilé pour protéger l’identité des jeunes victimes, avaient évolué avec le temps, devenant «à la fois de plus en plus intrusifs et extrêmement fréquents».

Le délinquant a eu des relations sexuelles complètes avec une des deux filles, et lorsque celle-ci lui a tenu tête à l’âge de 13 ans, il s’est rabattu sur sa jeune sœur.

Au moment de rendre la sentence, le magistrat a qualifié les faits entourant cette histoire de «scabreux», ainsi que les témoignages du criminel lors des étapes judiciaires précédentes de «choquants».

Distorsion cognitive

Le délinquant, qui a plaidé coupable le 7 décembre 2018, présente un portrait psychologique particulier. Celui-ci considérait la plus âgée des deux sœurs «comme son amante et [il] était amoureux d’elle», a déclaré le juge Champoux, rappelant qu’il s’agissait ici d’une «jeune fille âgée de 10 à 13 ans au moment des agressions».

Le magistrat a souligné que ces propos étaient inhérents à «l’allégation de distorsion cognitive» dont on impute l’accusé.

Le criminel a d’ailleurs rejeté la responsabilité de ses actes sur la mère des enfants. «C’est en raison du peu d’intérêt que son ex-conjointe manifeste à son endroit [...] qu’il se tourne vers ses enfants», a affirmé celui qui préside le tribunal, en rapportant la version du délinquant.

Quant aux fillettes, elles lui auraient envoyé des signaux d’attirance sexuelle, ce qui a amené le criminel à dire devant le juge Champoux qu’il «n’était pas fait de bois». Cette version des faits a été réfutée par le juge, celui-ci ne la croyant «absolument pas».

Le rapport présentenciel s’avère défavorable. Le criminel n’a «fait aucun progrès ni entamé une remise en question depuis son incarcération», il y a 30 mois, a affirmé le magistrat.

Pour toutes ces raisons, le délinquant a écopé de 12 ans d’emprisonnement, mais compte tenu du crédit majoré de la détention provisoire, il lui reste huit ans à purger.