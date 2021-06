Aline sera projeté au Festival de Cannes

En attendant sa sortie en salles, prévue en novembre prochain, le film Aline sera présenté sur la Croisette cet été. La comédie dramatique de Valérie Lemercier, qui s’inspire librement de la vie de Céline Dion, fait en effet partie de la sélection officielle du prestigieux Festival de Cannes, qui a été dévoilée jeudi.

Valérie Lemercier

Le film français, coproduit par la boîte québécoise Caramel Films (Starbuck, Paul à Québec), sera projeté hors compétition lors d’une séance spéciale au mythique Palais des Festivals, en juillet.

« C’est une très belle vitrine pour le film, s’est réjoui jeudi le producteur québécois d’Aline, André Rouleau. On va essayer de se rendre sur place avec les acteurs québécois qui ont joué dans le film, mais ça va dépendre s’il y a encore une quarantaine obligatoire à notre retour au Canada. Sylvain Marcel [qui joue un personnage inspiré par René Angélil] va certainement y aller quand même, parce qu’il a un rôle très important dans le film ».

De grosses pointures

Pour cette 74e édition qui se déroulera exceptionnellement en juillet (plutôt qu’en mai), le Festival de Cannes accueillera 24 films en compétition officielle. Parmi les cinéastes qui se disputeront la Palme d’or, on retrouve plusieurs habitués de la Croisette, comme Leos Carax (le film Annette, présenté en ouverture), Sean Penn (Flag Day), Nanni Moretti (Tre Piani), Wes Anderson (The French Dispatch), Jacques Audiard (Les Olympiades) et François Ozon (Tout s’est bien passé).

En tout, la sélection officielle du festival comptera 61 films. Aucun long métrage québécois ne fait partie du lot pour l’instant.

Le 74e Festival de Cannes aura lieu du 6 au 17 juillet.