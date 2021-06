ArcelorMittal: reprise des négociations sur la Côte-Nord

ArcelorMittal reprendra les négociations en présence du conciliateur, jeudi soir, sur la Côte-Nord.

La direction d’ArcelorMittal a confirmé l’information, en précisant que toutes les parties ont été convoquées par le conciliateur nommé par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à compter de 19 h 30. L’objectif est d’en venir à une entente de principe, considérant que la situation actuelle a des impacts majeurs sur tous les employés et sur l’économie de la Côte-Nord, mais aussi du Québec dans son ensemble.

Les échanges se poursuivront le 4 juin. Le président et chef de la direction d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada et président du comité de gestion d’ArcelorMittal Infrastructure Canada, Mapi Mobwano, sera présent durant cette rencontre.

Les 2210 travailleurs syndiqués de Fermont et de Port-Cartier sont en grève depuis plus d’une semaine. Les porte-parole des Métallos et de la compagnie minière ont exprimé leur désir de ne pas voir le conflit se prolonger.

ArcelorMittal a versé 234 millions $ de redevances minières à l'État québécois en 2020. Plus de 74 % des fournisseurs d’ArcelorMittal sont au Québec. L’entreprise québécoise y dépense environ 1,25 milliard $ chaque année. Sa contribution au PIB québécois s’élève à 1 milliard $ et génère plus de 8300 emplois directs et indirects au Québec.