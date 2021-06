Aucun cas de COVID-19 actif aux soins intensifs, une grande première dans un hôpital de Terrebonne

Pour la première fois depuis le début de la pandémie en mars 2020, l’unité de soins intensifs de l’hôpital Pierre-Le-Gardeur de Terrebonne n'a aucun cas de COVID-19 actif. La Dre Amélie Boisclair a annoncé la bonne nouvelle dans un Tweet touchant, hier après-midi.

Roulement de tambours!!!!!!!!!



Pour la 1ère fois depuis le début de la pandémie en mars 2020, notre unité de soins intensifs n’a AUCUN COVID actif!!!!



Aucun! ZÉRO!



C’est la 1ère fois dans mon centre! La 1ère... depuis le début.



Vous dire l’émotion.... — boisclair amelie (@boisclairameli1) June 2, 2021

«C’était très émouvant pour nous. Ça va nous enlever une charge de travail, un stress. On va pouvoir retirer nos masques N95 qu’on devait porter en tout temps. C’est un grand soulagement et ça montre que tout ce qu’on a fait dans les derniers mois, ça marche», indique-t-elle à QUB radio.

L’interniste intensiviste a affirmé en entrevue avec Richard Martineau que son unité de soins intensifs avait comme objectif d’atteindre le «COVID 0» depuis plus d’un an. Elle croit que l'atteinte de cet objectif amène beaucoup de positif et d'espoir pour la suite de la bataille contre la pandémie.

«Ça envoie le message aux gens disant qu’ils ne sont pas restés chez eux pour rien, qu’ils n’ont pas respecté les consignes pour rien. On a fait ces sacrifices-là pour retrouver l’ensemble de notre vie comme pouvoir inviter des gens dans notre cour», ajoute la Dre Amélie Boisclair.