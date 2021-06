DOIRON, Agathe Godbout



Entourée de l'amour des siens, au CISSS Alphonse Desjardins / l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 mai 2021, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Agathe Godbout épouse de feu monsieur Rénald Doiron, fille de feu monsieur Willie Godbout et feu madame Yvonne Brisson. Elle demeurait à St-Charles-de-Bellechasse.Elle laisse dans le deuil ses enfants : André (Carole), Martine (Bernard), ses petits-enfants qu'elle aimait tant : Jennifer (Alex), Émilie (Marvind), David, Cindy (Éric), Danny; son arrière-petite-fille : Evelyne; ses frères et ses sœurs : feu Hélène (feu Julien), feu Albert, Doris (feu Roland), feu Louise (feu Daniel), feu Oscar (Hélène), Donald (feu Rollande), Réjean (feu Raymonde), ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Jean-Paul (Germaine), feu Pauline (feu Gérard), feu Georgette (feu Lucien), Jean-Yves (feu Diane), Ghislaine, feu Conrad (Monique), Alcide (feu Gaétane), Denis (feu Pierrette, Lise), Gilles (Micheline); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis (soins palliatifs), pour tous les bons soins prodigués à notre mère. La direction des funérailles a été confiée à la