CAILLOUETTE, Jean



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 26 mai 2021, est décédé à l'âge de 72 ans et 7 mois, monsieur Jean Caillouette, époux de dame Céline Garon.Il était le fils de feu Émilien Caillouette et de feu Gilberte Caron. Il demeurait à Rivière-Ouelle, Kamouraska.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Céline, ses fils et ses belles-filles: Bernard (Élisabeth Hudon), Francis (Cathy Simoneau), Stéphane (Kathy Boissinotte);ses petits-enfants: Rosy, Camille (Charles Losfeld), Xavier, Marine, Léo, May-Ann, Lancelot, Maxime, Éléonore, Éloïse (Julien Ouellet), Philippe, Pierre-Étienne, Audrey-Ann, Lionel; ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Gérald (Monique Dubé), Ghislaine (Réjean Morneau), feu Lionel, Francine (Mario Chapdelaine), Andrée (Fabien Dubé), Jocelyne (André Fortin), Yves (Carole Bossé), Denis (Pauline Jean), Daniel (Gloria Castonguay); et de la famille Garon, il était également le beau-frère de: Jean-Noël (Hélène Tremblay), Réal (Marielle Caron), Marielle (Gilles Cloutier), Jacques (Micheline Simard), Daniel (Béatrice Deschamps), Gaby (Hélène Bonenfant). Sont aussi affectés par son départ ses deux grands amis Lucien Bonenfant (Céline Chouinard) et Pierre Hudon (Jacqueline Garon), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie chaleureusement ses extraordinaires médecins, Dr Gaétan Lévesque et Dre Alexandra Thibault, ses admirables infirmières du CLSC, Christiane Duval, Marilyne Rozon et Chantal Jean, pour toute l'aide et le réconfort apportés tout au long de sa maladie. Merci également à l'équipe soignante du département d'oncologie de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière: Don en ligne: www.fondationhndf.ca ou à la Société canadienne du cancer. Don en ligne : cancer.ca