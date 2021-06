SOUCY, Luc



Le 31 mai 2021, à l'âge de 68 ans, est décédé suite à une très courte maladie, monsieur Luc Soucy, époux de madame Sylvie Lefebvre, fils de feu monsieur Joseph Arthur Soucy et de feu madame Aldéa Dubois. Il demeurait à Lévis, secteur Breakeyville, autrefois de Charny. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Denise (Gabriel Cossette), Jacques (Margo Wilson), feu Charlotte, Marielle (feu Roger Gagné), Ginette (Raymond Leroux), feu Claude (Nicole Guénard) et Danielle (Jacques Blais); son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Lefebvre: Louise et Gaétan (Anne Fradet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.