PERREAULT, Denyse



Au Centre de convalescence Le Concorde, le 14 décembre 2020, à l'âge de 84 ans et 7 mois, est décédée madame Denise Perreault, fille de feu madame Lucienne Côté et de feu monsieur Louis-Antoine Perreault. Elle demeurait à Québec.L'inhumation de ses cendres se fera au cimetière Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil ses fils: Éric et Bruno (Isabelle Côté); ses petits-fils: Frédérick Beaulé (Valérie Lambert), Martin Beaulé (Shada Boutin) et Guillaume Beaulé. Elle était la sœur de: feu Louise, feu Colbert (Marie-Paul Aubut), Gisèle (André Poliquin), Jean-Marie (feu Colette Lacroix), Michel (feu Rose Bernier), Yolande, Raymonde (Roger Lafrance), Gilles (Louise Lambert), feu Colette, feu Simon (Micheline Pellerin), Pierre (Aline Boulet), Luc (Brigitte Mercier) et Lucie (Paul Drouin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un hommage particulier à l'amour, le temps et les soins que madame Denyse Perreault a fournis à sa grande soeur Louise pendant plusieurs années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418 527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com