LANDRY, Serge



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 15 janvier 2021, est décédé à l'âge de 69 ans, monsieur Serge Landry, époux de madame Nicole Bellemare. Il était le fils de feu monsieur Gérald Landry et de feu dame Alice Plante. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Maxime (Anik Boulianne) et Anouck; ses petits-enfants : Juliette et Jade; ses frères et sa sœur : René (feu Chantal Dion), Pierre, Anne (Jacques Damphousse) et Sylvain; ses beaux- frères et ses belles-sœurs de la famille Bellemare : Thérèse (feu Roland Béland), Jeannine (feu Paul-Émile Saulnier), feu Normand (Yolande Goyette), René-Paul (Pauline Moreau), Ghyslaine (Jean-Paul Allard) et Claude (Thérèse Charbonneau); ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Les gens qui le désirent, peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer via leur site internet : https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-fr. La famille tient à remercier le personnel médical du CERCEO, pour leur accompagnement ainsi que les bons soins prodigués. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.