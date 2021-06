BRISSON, Yvon



Au matin du 21 mai 2021, à l'âge de 76 ans, nous a quittés à son domicile de La Malbaie et entouré de l'amour de ses proches, Monsieur Yvon Brisson. Il était le fils de feu Monsieur Arthur Brisson et de feu Madame Gabrielle Brisson. La direction des funérailles a été confiée auxet l'inhumation des cendres se fera au cimetière de La Malbaie. Il laisse dans le deuil son épouse Madame Denise Gravel, son fils Michel, ses filles Chantal (Luc Néron) et Josée (Mathieu Tremblay); ses sept petits- enfants : David et Antoine Brisson, Dominique et Hélène Néron, Mathilde, Florence et Lili-Anne Tremblay; sa sœur Ghislaine (feu Raymond-Pierre Tremblay), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents, ami(es) et connaissances.Nous garderons dans nos cœurs le souvenir d'un homme bricoleur, curieux, travaillant, aimant, qui adorait voyager et qui était pleinement satisfait et heureux de la superbe vie qu'il a vécue. Nous voudrions offrir nos sincères remerciements au personnel du CLSC de Charlevoix pour leur travail exceptionnel, leur humanisme et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada, Courriel : dons@coeuretavc.ca site web : https://www.coeuretavc.ca