EMOND, Lyne



Au Foyer St-Antoine, Québec, le 10 décembre 2020, à l'âge de 60 ans, est décédée dame Lyne Emond. Née à Québec, le 11 juillet 1960, elle était la fille de feu dame Claudette Turcotte et de feu monsieur Julien Emond. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Madame Emond laisse dans le deuil ses enfants: Steeve (Michelle Belleau-Guérin) et Cindy (Martin Garneau); ses petits-enfants: Christopher, Arianne, Justin, Dylan, Laurry; ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs: Denis (Monique Paré), Alain, Claudine, Marc, Serge (Line Renaud); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du CHSLD St-Antoine pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Diavie, Site : www.lesdiabetiquesdequebec.com, Tél. : 418-656-6241. Les funérailles sont sous la direction de