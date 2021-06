BOILARD, Jean



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 mai 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Jean Boilard " homme d'exception", fils de feu monsieur Noël Boilard et de feu madame Lucienne Beaulieu. Il demeurait à Lévis et était l'époux de madame Thérèse Paré (Soleil). Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux enfants: Nathalie (Jean Doyon) et Mathieu (Esther Gaudreau); ses petits-enfants: Catherine (Gabriel Durocher), Tristan (Anne-Claudel Paré), Florence (Jonathan Paradis), Bénédicte (Guillaume Brais-Leclerc) et leur père (Mario Laliberté), Paul et Laurent; sa sœur Gisèle (Réal Beaumont); son frère Lucien (France Martin); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paré: feu Pauline (feu Jean-Marie Fiset), feu Jacques (feu Marie-Hélène Boulet), Jean-Marc (feu Marie-Ange Boulet), Gustave (Micheline LeBreux), Jacqueline (feu Gérard Rivest), Julie, Hélène, Alice (feu Michel Proulx), Rodrigue (Gaétane Caron), Fernand (Suzanne Poulin) et Françoise (Alphonse Roy). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, entre autres André Lavoie et Germain Fontaine.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.