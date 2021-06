PICARD, Louis-Georges



Au Centre d'hébergement de St-Fabien-de-Panet, le 31 mars 2021, à l'âge de 87 ans et 11 mois, est décédé monsieur Louis-Georges Picard, époux de feu madame Véronique Cloutier. Il était le fils de feu monsieur Alexandre Picard et de feu dame Lydia Mercier. Il demeurait à Montmagny.Il laisse dans le deuil, ses filles: Suzanne (René Lessard), Guylaine (Arthur Da Silva); ses petits-enfants: Christian (Mélissa), Yves et Vincent; ses frères et sœurs: Germain (Yvonne Coulombe), Marc (Annette Gagnon), Lucie (feu Réal Garant), feu Jeannine (Yves Lamarre), Germaine; son beau-frère: feu Jean Claude Cloutier (feu Hélène Simard). Il laisse également dans le deuil, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de St-Fabien-de-Panet et du Domaine du Lotus de St-Eugène pour les bons soins prodigués. À la place de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de votre choix. La direction a été confiée à la