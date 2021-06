BEAUDOIN, Gustave



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 18 mai 2021, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Gustave Beaudoin. Né à Blanc-Sablon, le 31 octobre 1953, il était le fils de feu dame Jeanne D'Arc Dumas et de feu monsieur Paul-Eugène Beaudoin. Il demeurait Sept-Îles.Monsieur Beaudoin laisse dans le deuil ses frères, sa sœur et son beau- frère: Armande (Serge Baribault), Paul Jr, feu Jean-Charles, Romuald; ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à sa famille d'accueil de Sept-Îles, Mme Chantale Larouche et M. Olivier Lebrasseur qui lui ont donné amour et tendresse jusqu'à la dernière minute. Les funérailles sont sous la direction de