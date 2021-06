Crise du logement: Les minorités davantage touchées

La crise du logement pèse davantage sur les locataires qui sont confrontés à de la discrimination systémique, selon une enquête sur la discrimination systémique dans le milieu locatif québécois, publiée jeudi.

Le Regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec (RCLALQ), qui a mené l’enquête, a constaté dans son étude que beaucoup de locataires se sont vu refuser la location d'un logement pour des motifs discriminatoires, mais aussi que les annonces de logements à louer étaient elles-mêmes ouvertement discriminatoires.

Par ailleurs, le RCLALQ dénonce l’absence de réaction de la ministre de l'Habitation, Andrée Laforest qui n'a toujours pas annoncé son plan d'action en vue du 1er juillet pour rassurer les ménages locataires qui n'ont pas encore réussi à signer un nouveau bail et qui se sont vus refuser la location d'un logement pour des motifs discriminatoires.

À moins d’un mois du 1er juillet, beaucoup de locataires demeurent dans l’incertitude. Par conséquent, le RCLALQ réclame à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse (CDPDJ) davantage de moyens d’intervention. Le regroupement demande aussi que le Tribunal administratif du logement ait une juridiction sur l'ensemble du processus de location.

L'instauration d'un contrôle des loyers par le gouvernement du Québec comme réclamé par le RCLALQ dans sa campagne «Les loyers explosent, un contrôle s'impose» permettrait aussi de restreindre les pratiques discriminatoires dans le milieu locatif.

«Le Far West»

Les annonces de logement «refusent ouvertement les enfants ou les personnes sur l'aide sociale [sans compter les] propriétaires qui ne veulent plus louer lorsqu'ils constatent que le candidat est immigrant ou nouvellement arrivé au Québec [et les] enquêtes de prélocation qui demandent des renseignements illégaux: c'est réellement le Far West pour les locataires qui sont à la recherche d'un logement», a constaté Marjolaine Deneault, porte-parole du RCLALQ.

Selon la porte-parole, il ne s'agit pas de cas isolés ou d'un phénomène qui vise spécifiquement un groupe de locataires. «Peu importe leur âge, leur genre, leur sexe, leur état civil, leur condition sociale ou leur origine ethnique, il y a de plus en plus de chance qu'un locataire n'arrive pas à se trouver un toit en raison de la discrimination systémique qui règne dans le milieu locatif », a clamé la porte-parole.

Un propriétaire ne peut pas refuser la location d'un logement en raison d'un des 14 motifs de discrimination reconnus par la Charte des droits et libertés de la personne, la réalité sur le terrain est tout autre, a rappelé le RCLALQ.

Sans réelles mesures punitives envers les propriétaires fautifs, le phénomène continuera de prendre de l'ampleur au sein d'un marché locatif où les logements abordables sont rares et où les pratiques locatives ne cessent de se transformer.

