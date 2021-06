CANTIN, Mario



À son domicile, le 26 mai 2021, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Mario Cantin, époux de madame Liette Lemieux, fils de Édith Boivin et de feu Claude Cantin. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse et sa mère, il laisse dans le deuil ses enfants: Dave (Isabelle St-Pierre), feu Marie-Ève et Christopher de même que leur mère Martine Pellerin; son frère: Dany; les enfants de Dany: Émilie (Jimmy Sylvain) et Jonathan (Isabelle McCaughry); ses beaux-parents: feu Paul-André Lemieux et Lucienne Audet (Raphaël Vermette); son beau-frère et sa belle-soeur de la famille Lemieux: Guillaume et Monia (Bertrand Brisson); ainsi que ses neveux et nièces, autres parents, ami(e)s et collègues de travail. Un remerciement spécial au Dr Charles Taschereau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/.