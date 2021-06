NOËL, Marie-Berthe Adam



À la résidence l'Oasis Saint-Damien, le 19 mai 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Marie-Berthe Adam, épouse de feu Aimé Noël (9 septembre 1917 - 14 juin 2002). Elle demeurait à Saint-Philémon, comté de Bellechasse.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Réal, Roger (Andrée Roy), feu Raynald, Yolande (Lambert Roy), Conrad, Pierrette (Jean-Paul Chassé), Rachelle (Jean Giguère), Josette (Yves Pelletier), Sylvie (Marc-Aurèle Pharand); ses petits-enfants: Nelson Noël, Maguy Noël, Maxime Noël (Véronique Lafrance-Carrier), Vicky Michaud (feu Alain Blanchet), Sonia Roy (Stéphane Gascon), Christian Roy, Cynthia Gagné, Hugues Gagné (Katy Roy), Jennifer Gagné, Jessika Giguère (Dominic Laflamme), Patrick Giguère (Jany Plante), Marie-Noëlle et François Pelletier, Mathieu Noël-Chamberland (Joanie Hamelin), Catherine Noël-Chamberland (Yannick Witty-Deschamps); ses arrière-petits-enfants: Frédérick, Anthony et Emmy Noël, Raphaël et Étienne Fontaine, Charlie et Chloé Noël, Meggan Blanchet, Sabrina et Sarah Gascon, Samuel et Antoine Laflamme, Maëva et Alicia Giguère, Arnaud Noël, Emma et Evelyne Witty-Noël. Elle était la sœur de: feu Gérard (feu Carmelle Forget, feu Rollande Lapointe, feu Alberta Thibault), feu Simone (feu Aimé Dugal), feu Paul-Maurice (feu Lucia Labbé), feu Maria (feu Odilon Gaudreau, feu Thomas Trzópek), feu Marius (feu Anna-Marie Lemelin), feu Adeline (feu Jean-Paul Gaudreau), sa soeur adoptive Louisette Lepage; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Prévost et Noël: feu Arthur Prévost (feu Yvonne Paquet), feu Sylvio Prévost (feu Ludivine Noël), feu Maria Prévost (feu Joseph Nicol), feu Alexina Prévost (feu Napoléon Noël), feu Élise Prévost (feu Proculus Gagné), feu Lucien Noël (feu Bernadette Beaudoin), feu Marie-Blanche Noël (feu Jean-Marie Drolet), feu Germaine Noël (feu Ovila Beaulieu, feu Ovide Morin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs parents et amis, nombreux neveux et nièces. Sincères remerciements au personnel et préposés(es) de la résidence l'Oasis de Saint-Damien pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Saint-Joseph de l'Espérance (l'Oasis Saint-Damien) 65, route St- érard Saint-Damien (Québec) G0R 2Y0 site internet https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-st-joseph-de-lesperance-inc/ou à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en Bellechasse (Communauté de Saint-Philémon) 1410, rue Principale Saint-Philémon (Québec) G0R 4A0 site internet https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/la-fabrique-de-la-paroisse-de-ste-claire/. La direction des funérailles a été confiée à la