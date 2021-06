NOËL, Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 novembre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Claude Noël, époux de madame Pierrette Blais, fils de feu Roméo Noël et de feu Gemma Jacques. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Caroline Noël (Gaetan Couture) et Sophie Noël (Benoît Rousseau); ses petites-filles: Marianne Couture et Anne Rousseau; sa sœur et ses frères: Lise Noël (Laurin Légaré), feu Jean-Guy Noël (Andrée Maltais), Jacques Noël, Denis Noël (Carole Boulay) et Yvan Noël (Hélène Lafrance); ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Blais: Denise Blais et Lise Blais (Noël L'Heureux); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis(es). Sincères remerciements au personnel soignant de la résidence Les Marronniers de Lévis ainsi qu'à celui des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://fhdl.ca/faire-un-don/).