Début de la construction de la maison des aînés et alternative de RDP

La construction de la maison des aînés et alternative de Rivière-des-Prairies, dans l’est de Montréal, va s’amorcer ce mois-ci en vue d’une livraison à l’automne 2022.

Selon Québec, cette ressource disposera de 72 places en chambre individuelle avec toilette et douche adaptées. Elle hébergera des aînés et des adultes ayant des besoins spécifiques.

La nouvelle maison des aînés et alternative sera située sur le site de l’Hôpital Rivière-des-Prairies. Elle comptera six unités de vie dotées de 12 places chacune.

«Le début des travaux de cette maison alternative est une étape importante pour la population de ce secteur de Montréal. Ce nouveau milieu de vie, adapté aux besoins des résidents et conçu de manière à respecter les standards de sécurité et de bien-être actuels, pourra bientôt accueillir ses premiers usagers», a dit jeudi la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, par communiqué.

C’est la Société québécoise des infrastructures (SQI) qui est gestionnaire du projet.

Le gouvernement Legault entend construire ou reconstruire près de 3500 places en maisons des aînés et alternatives en vertu d’un investissement de 2,4 milliards de dollars. Quelque 2600 places doivent être disponibles dès l’an prochain.

