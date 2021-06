Double meurtre: un «Brad Pitt» a été suivi et perquisitionné par la police

Dès le début de l’enquête concernant la disparition de deux frères qui auraient été assassinés et incinérés chez un couple de la Montérégie, les policiers ont eu dans leur mire un surnommé « Brad Pitt » qu’ils ont suivi à la trace et chez qui ils ont même perquisitionné.

• À lire aussi: Attirés vers la mort par un «Brad Pitt»

• À lire aussi: Parcours d’un cellulaire plutôt compromettant

• À lire aussi: Assassinats: un couple de «nettoyeurs» aurait aidé la mafia italienne

« Notre objectif était de le suivre, d’identifier ses contacts, de ramasser toute la preuve qu’on pouvait », a expliqué une agente de filature, jeudi au procès de Marie-Josée Viau et de Guy Dion, au centre judiciaire Gouin, à Montréal.

Les accusés âgés de 45 et 49 ans subissent depuis cette semaine un procès pour avoir comploté et participé à la mort des frères Vincenzo et Giuseppe Falduto, assassinés en juin 2016 par un tueur à gages de la mafia accompagné par ce « Brad Pitt ». Le couple de Saint-Jude aurait ensuite brûlé les cadavres avant de nettoyer toutes les traces du crime.

Rapidement, les analyses des registres cellulaires ont montré que « Brad Pitt » s’était trouvé dans la même zone qu’un des frères, le jour de leur disparition. Considéré comme un témoin, il avait été rencontré par un enquêteur avant d’être pris en filature pendant une journée.

Mais même si « Brad Pitt » a fait des manœuvres de contre-filature, les policiers ont réussi à le suivre. Il a ainsi été vu avec deux individus nommés Salvatore et Andrew Scoppa, ainsi qu’avec un autre homme qui s’est avéré être le tueur.

Une autre Viau

L’enquête n’a toutefois pas abouti, jusqu’à ce que le meurtrier se rende à la police et devienne délateur trois ans plus tard. C’est lui qui aurait incriminé Viau et Dion.

« Brad Pitt » est ainsi revenu dans la mire des policiers, qui ont perquisitionné son domicile de Bois-des-Filion, sur la Rive-Nord de Montréal, en octobre 2019. Ils y ont trouvé un constat d’infraction au nom de Salvatore Scoppa, ainsi qu’un autre document qualifié de « pertinent ».

« C’était une procuration de la SAAQ [Société de l’assurance automobile du Québec] au nom de Stéphanie Viau », a témoigné un enquêteur.

Il n’a pas été expliqué si cette femme avait un lien avec l’accusée Viau. Aucun détail n’a été dévoilé sur qui étaient les deux Scoppa que « Brad Pitt » et le délateur avaient rencontrés. Peu importe, après trois ans d’enquête aux airs de roman policier, le couple de Saint-Jude était arrêté.

Le procès devant jury, présidé par le juge Eric Downs, se poursuivra la semaine prochaine.