BORDELEAU, Soeur Solange



Au monastère des Carmélites, à l'âge de 88 ans, est décédée Soeur Solange de la Trinité (Solange Bordeleau) religieuse carmélite, prieure. Elle était dans sa 70e année de Profession religieuse.Elle sera exposée de 8 h à 10 h. L'inhumation se fera au cimetière de la communauté. Elle laisse dans le deuil, outre sa communauté religieuse, sa sœur Marthe, ses neveux et nièces: Gilles, Céline, Michel, Pauline, Louise, Suzanne, Robert, Thérèse, Lucie, Lise, Hélène, Marie, Jean et Denise; ses cousins et cousines: Marguerite Veillette (Trefflé), Pierre Dion, Michel, Claude et Luce.