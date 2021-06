GOSSELIN, Marc-André



À son domicile, le 21 mai 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Marc-André Gosselin, fils de feu madame Jeanne-D'arc Miller et de feu monsieur Jean-Charles Gosselin. Il demeurait à Québec.Ses cendres seront inhumées au cimetière Saint-Charles. Monsieur Gosselin laisse dans le deuil la mère de ses enfants et amie Nicole Blanchet ; ses enfants : Nathalie (Nelson Doiron), Jean et Simon (Geneviève Paquet) ; ses petites-filles : Marie-Ève, Élodie et Camille ; ses arrière-petits-enfants ; ses sœurs : Ginette, Line (Claude Baker) et Anne (Serge Ménard); sa belle-sœur Pierrette Demers (feu Guy Gosselin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don au Club des petits déjeuners via : https://www.breakfastclubcanada.org/fr/home/