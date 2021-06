DUFRESNE, Agathe



À Saint-Alban, le 28 mai 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Agathe Dufresne, épouse de feu Venance Julien, fille de feu monsieur Joseph Dufresne et de feu dame Alice Gauthier. Elle demeurait à Saint-Alban.Madame Dufresne laisse dans le deuil ses enfants: Yves, Luc (Caroline Beaulieu), Édith (Normand Gagnon) et Patrick (Caroline Denis); ses petits-enfants: Véronique, Mathilde, Andréa, Juliette, Nicolas, Alicia, Alexandre et Béatrice; son frère et ses sœurs: Lionel (Julienne Delisle), Anita (feu Georges Hébert, Jacques Gagnon) et Hélène (feu Jean-Maurice Grimard). Elle va rejoindre ses frères et sœurs décédés: Élisabeth (feu Christophe Julien), François (Thérèse Thibault), Fernande (feu Nazaire Cauchon), Jacques (Agathe Delisle), Brigitte (feu Ernest Martel), Michel (Annette Delisle) et Noël. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Julien: feu Marie-Marthe, Lorraine, Onil (Hélène Voyer), feu Gisèle, Carmelle (André Martineau) et Jacques (feu Micheline Royer, Francine Fillion); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.