LANDRY, Yvan



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 14 mai 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Yvan Landry, époux de madame Louise Maheux, fils de feu madame Marguerite Doyon et de feu monsieur Roméo Landry. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil l'Amour de sa vie Louise Maheux (Loulou); ses enfants chéris: Dominique, Éric (Lysa Jobin) et Julie; ses petits-enfants adorés: Catherine (Rich Sarmiento), Édouard, Stéphanie (Azer Ben Regaya), Gabrielle (Samuel Bouchard), François (Maude Gosselin) et Linda Morin (mère de Catherine et Stéphanie); sa soeur et son frère: feu Thérèse Landry et feu Marcel Landry; ses beaux-frères et belles-soeurs: Roland Gagnon, Michèle Renault, Jean-Paul Maheux et Murielle Tremblay; ainsi que ses neveux et nièces des familles Landry et Maheux, ses cousins et cousines des familles Landry et Doyon et plusieurs ami(e)s.La famille tient à remercier l'équipe du Dr Provencher des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour la grande humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Courriel: info@fondation-iucpq.org Site web: www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.