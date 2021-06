MARANDA, Michel



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 25 mai 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Michel Maranda, fils de feu madame Marie-Jeanne Roussel et de feu monsieur Jean-Charles Maranda. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son amie Madeleine Plante; sa fille Isabelle (Stéphane St-Pierre), ses fils: Christian (Claudia Toulouse) et Patrick (Sophie Marquis); la mère de ses fils Mme Huguette Lévesque; ses petits-enfants: Maxime Moisan, Guillaume Moisan, Arielle Maranda, Feyna Maranda, Justin Maranda et Maély Maranda; ainsi que parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec Courriel : info@fondation-iucpq.org, Site web : www.fondation-iucpq.org.