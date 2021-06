Fermeture de l’unité COVID de l’Hôpital de Saint-Georges

Le CISSS de Chaudière-Appalaches a franchi un pas important dans sa lutte contre la COVID-19, jeudi, en annonçant la fermeture de l’unité désignée à l’Hôpital de Saint-Georges.

Le département avait été ouvert en pleine troisième vague le 12 avril dernier.

À ce moment, la région de Chaudière-Appalaches accumulait les cas à coups de 200 par jour et l’unité de Lévis ne suffisait plus à la tâche. La Beauce devenait l’épicentre de la pandémie, du délestage était nécessaire pour réussir à maintenir les services COVID et l’on a même vu, à un certain moment, un patient être transféré vers Rimouski puisque la capacité régionale maximale était atteinte.

Un peu moins de deux mois plus tard, le CISSS parvient à mettre la clé dans la porte de l’unité de Saint-Georges. Une grande victoire dans le contexte.

«La situation s’améliore et nous en sommes très heureux», souligne par voie de communiqué Marco Bélanger, directeur général adjoint du programme de santé physique générale et spécialisée du CISSS.

Évaluation constante de la situation

Cette nouvelle fera beaucoup de bien aux soignants, qui peuvent souffler un peu depuis les dernières semaines, mais la Direction de la santé publique insiste toutefois sur le fait que la lutte n’est toujours pas terminée.

La fermeture de l’unité de Saint-Georges ne représente qu’une bataille gagnée dans une guerre qui se poursuit toujours.

«Nous continuerons d’évaluer la situation selon les besoins en lien avec les hospitalisations qui, pour le moment, ont une récente tendance à la baisse», soutient M. Bélanger, précisant que l’unité pourrait rouvrir en tout temps si le besoin s'en faisait sentir.

«Advenant une recrudescence de cas, la pertinence de rouvrir l’unité COVID de Beauce sera évaluée.»

Pour le moment, les hospitalisations liées à la COVID-19 seront donc entièrement assumées par l’Hôtel-Dieu de Lévis, où l’unité compte 20 lits en hospitalisations régulières et 10 autres en soins intensifs.

Plus de détails à venir...

