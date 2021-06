Incendie du palais de justice de Roberval: les causes se précisent

Les autorités régionales en savent désormais un peu plus sur La cause de l'incendie qui a ravagé le Palais de justice de Roberval, au Saguenay–Lac-Saint-Jean le 8 mai dernier.

Le feu s’est déclaré au 3e étage du bâtiment patrimonial qui faisait l'objet de travaux de rénovation et d'agrandissement, selon les conclusions rendues par le Service des incendies de la ville, qui a complété son enquête en collaboration avec la Sûreté du Québec, mercredi, en fin de journée.

Les enquêteurs n'ont cependant pas trouvé le point chaud qui aurait pu leur permettre de déterminer la cause du sinistre.

«Si on l'avait trouvé, on aurait regardé les sources de chaleur, s'il y avait de l'équipement ou encore, des travaux de soudure. On voyait le coffrage de bois brûlé. Il ne restait plus rien à part du ciment. Sans ce morceau de casse-tête, on ne peut pas déterminer la cause», a expliqué le directeur du service des incendies, Guy Mailhiot.

Les enquêteurs ont pu entrer dans les décombres lundi pour procéder à l'analyse de la scène incendiée. Une vingtaine de jours après le sinistre.

«Il fallait sécuriser les lieux et préserver la preuve», a précisé M. Mailhiot. Les lieux de l’incident seront confiés au groupe Pomerleau, qui était chargé de la rénovation et de l'agrandissement de l'édifice avant le sinistre.

Quelques travailleurs se trouvaient sur les lieux jeudi.

Le bureau de la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, a assuré à TVA Nouvelles qu'un échéancier sera établi en prévision de la reconstruction, dès que les pompiers auront déposé leur rapport, d'ici quelques jours.