La déesse des mouches à feu a récolté trois Iris

Le film La déesse des mouches à feu d’Anaïs Barbeau-Lavalette s’est démarqué jeudi soir en remportant trois prix Iris au 6e Gala Artisans Québec Cinéma, animé avec dynamisme par le comédien Didier Lucien.

Cette première récolte de statuettes met la table pour le gala principal de dimanche soir, auquel La déesse des mouches à feu fait figure de grand favori. Le drame adapté du roman de Geneviève Pettersen a décroché jeudi les prix de la meilleure distribution des rôles, du meilleur montage et de la meilleure coiffure.

Photo d'archives Anaïs Barbeau-Lavalette

Le film d’Anaïs Barbeau-Lavalette est toujours en lice pour neuf prix qui seront décernés dimanche, dont ceux du meilleur film, de la meilleure réalisation et du meilleur scénario.

Autres lauréats

Deux autres longs métrages de fiction se sont distingués jeudi en récoltant chacun deux prix. Le Club Vinland de Benoit Pilon a raflé les Iris de la meilleure direction artistique et des meilleurs costumes tandis que Souterrain, de Sophie Dupuis, est reparti avec les prix du meilleur son et de la meilleure direction de la photographie.

Sorti aux quatre coins du monde, le drame historique The Song of Names de François Girard a reçu l’Iris du film s’étant le plus illustré hors Québec. Le prix de la meilleure musique originale a quant à lui été remis au compositeur Martin Léon, pour la trame sonore de Mon année Salinger, le plus récent film du cinéaste Philippe Falardeau.

Les autres prix Iris seront remis lors de la 22e édition du Gala Québec Cinéma, qui sera présenté dimanche soir à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.