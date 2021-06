Lara Fabian de retour à «Star Académie» l’an prochain

Les futurs Académiciens pourront eux aussi compter sur l’expérience de Lara Fabian. L’artiste reprendra son rôle de directrice l’an prochain, lors du retour de «Star Académie» prévu à l’hiver 2022, a annoncé TVA jeudi.

Tout comme les candidats sélectionnés, l’auteure-compositrice-interprète remettra donc les pieds au Manoir Maplewood, à Waterloo, là où les voix de demain pourront chanter haut et fort, en plus de parfaire techniques et apprentissages.

Des nouveautés sont déjà envisagées par l’équipe de «Star Académie» pour le retour en ondes. Tout en respectant les mesures sanitaires, on souhaite entre autres permettre au public de se rendre en studio, recevoir des invités internationaux et accorder la liberté aux candidats de quitter plus souvent le domaine de l’Académie.

À compter de septembre, la production de ce grand concours commencera à sillonner le Québec afin de trouver ceux et celles qui auront le privilège de vivre une expérience musicale unique. Encore une fois, des journées d’auditions sont prévues à Montréal, Québec, Gatineau, Rimouski, Saguenay et Sherbrooke. Deux arrêts doivent également avoir lieu au Nouveau-Brunswick. Les chanteurs de 16 à 30 pourront alors tenter leur chance.

Animée par Patrice Michaud, la plus récente édition de «Star Académie» a couronné, au début du mois de mai, William Cloutier à la suite d’un vote mené auprès du public. Le jeune papa de deux enfants a été préféré à Lunou Zucchini, la représentante féminine.