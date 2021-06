L’Estrie se prépare pour des célébrations de fin d’études

La direction de la santé publique reverra sa décision d'annuler les bals de finissants. Le premier ministre François Legault a démontré de l’empathie pour les finissants du secondaire jeudi matin.

• À lire aussi: Legault a suggéré de permettre des bals de finissants en plein air

• À lire aussi: Bals de finissants: Arruda est dans le champ

• À lire aussi: Bals de finissants: des jeunes tiennent à leur soirée

«J’ai eu un bal à la fin de mon secondaire et j’ai eu bien du plaisir», a lancé le premier ministre du Québec avant d’ajouter qu’il avait demandé à la direction de la santé publique de réfléchir à des scénarios qui permettraient aux finissants de célébrer la fin de leur secondaire.

Les élèves de secondaire 5 se sont prononcés sur les réseaux sociaux et ils ont été entendus. La «pression populaire» a poussé la direction de la santé publique à réviser les options possibles.

C’est grâce à la mobilisation des jeunes sur les médias sociaux que les choses ont bougé. Une jeune fille de Richmond, en Estrie, n'aurait d’ailleurs pas cru toucher autant de gens.

De ces gens, plusieurs n’étaient plus au secondaire: «J’ai reçu plusieurs commentaires et messages privés de personnes plus vieilles qui nous disent de ne pas lâcher», a souligné Rose Lennon, auteure d'une publication Facebook cumulant plus de 200 partages.

Selon elle, les jeunes ont fait les efforts nécessaires pour avoir droit à une petite célébration de fin d'année.

«Ça va mieux en ce moment et j’ai l’impression que nous sommes les oubliés», a-t-elle dit.

Les écoles privées de l'Estrie, elles, sont prêtes à suivre un plan permettant à leurs élèves d'avoir des célébrations en bulles classe. À l’intérieur ou à l’extérieur, les élèves pourront porter leurs robes et habits avec les autres élèves de leur classe. Même si les célébrations se font à l'intérieur, avec un masque, les finissants se réjouissent.

Les élèves de secondaire 5 s'attendaient à peu, mais vu la situation pandémique actuelle, ils gardent toujours espoir.

À VOIR AUSSI :