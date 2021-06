Montréal aurait son championnat du monde de patinage artistique

L’Union internationale de patinage (ISU) a provisoirement attribué les championnats mondiaux de patinage artistique de 2024 à la ville de Montréal, jeudi.

L’organisation a confirmé le tout sur son site internet, où il est aussi possible de voir que Québec et Laval accueilleront aussi des compétitions de patinage de vitesse, respectivement lors de la saison 2022-2023 et la suivante.

C’est donc dire que Montréal se voit offrir une nouvelle chance d’accueillir l’événement, elle qui devait initialement le faire en 2020. Toutefois, la compétition avait été annulée quelques jours avant son coup d’envoi, en raison de la pandémie de la COVID-19. En 2024, le tout se déroulera du 18 au 24 mars.

Ce sera seulement la deuxième fois de son histoire que Montréal accueillera les meilleurs talents au monde de la discipline. La métropole québécoise avait présenté l’événement en 1932. Ce sera aussi la 11e fois que le Canada se voit attribuer cet événement, la dernière fois étant à London, en Ontario, en 2013.