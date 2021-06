Nos ados peuvent «bâtir leur party»

Une entrepreneure de 24 ans veut permettre aux finissants du secondaire de marquer en grand la fin d’un important chapitre de leur vie malgré les restrictions imposées par la pandémie.

• À lire aussi: Legault a suggéré de permettre des bals de finissants en plein air

« C’est au-delà d’être juste un party, lance Justine Reid, instigatrice du projet “Ton bal unique”. Je ne peux pas croire qu’on ne prendra pas le temps de célébrer ».

Les autorités ont annoncé que les bals de finissants seraient interdits. Devant la grogne de parents et d’enfants, on songe à autoriser que des événements aient lieu à l’extérieur.

Mais cette saga n’a pas ralenti la femme de Laval dans ses démarches pour lancer son initiative. Elle s’est entourée d’une grosse équipe comptant notamment une maquilleuse, une photographe et une styliste.

Pour une vingtaine de dollars, les jeunes ados mettent la main sur une trousse d’aide qui inclut plusieurs recettes et des conseils de décorations. Ils peuvent aussi assister à une série d’ateliers pour « bâtir leur party ».

« La façon que ça a été créé, c’est à la lumière de l’été dernier, à savoir qu’on avait possiblement le droit d’être trois adresses, etc. Tout peut être fait à l’extérieur, toute la nourriture peut être faite d’avance et servie séparément », explique Mme Reid, qui a lancé en 2019 une entreprise de services de traiteur.

Rendre hommage

À l’instar des quelques parents qui ont fait appel à l’équipe de Justine Reid, Véronique Guénette tenait à rendre hommage à sa fille de 16 ans, Léa-Rose.

« J’ai vu tout le travail qu’elle fait avec sa persévérance, sa détermination. Je ne pouvais pas croire qu’elle ne pouvait pas avoir quelque chose à la hauteur de ce que les autres ont déjà reçu par le passé », soutient Mme Guénette.

Comme enseignante au secondaire, cette maman dit bien connaître l’importance de marquer la fin de ce chapitre.

Elle a donc décidé de mettre le paquet pour Léa-Rose et ses six amis. Le soir du 26 juin dans la cour arrière de Mme Guénette, un bar à bonbons et une machine à maïs soufflé seront entre autres au menu, en plus d’un espace pour la prise de photos.

« Ça va être l’énergie de notre gang tout ensemble qui va faire que ça va être une plus belle soirée », estime Léa-Rose.