Petite consolation pour Leylah Annie Fernandez

Au lendemain de son élimination en simple, la Québécoise Leylah Annie Fernandez a retrouvé le sentier de la victoire, jeudi à Paris, aux côtés de sa compatriote Gabriela Dabrowski dans un match de double aux Internationaux de tennis de France.

Le duo canadien a été expéditif, disposant de l’Allemande Julia Wachaczyk et de l’Espagnole Georgina Garcia Perez en deux manches de 6-2 et 6-1 dans un match de premier tour. Les gagnantes ont réalisé quatre bris en autant d’occasions et sauvé les trois balles de bris qu’elles ont concédées. Les joueuses de l’unifolié ont empoché 60 des 93 points disputés.

À l’étape suivante, elles se mesureront aux 13es têtes de série de la compétition, la Chinoise Saisai Zheng et l’Australienne Ellen Perez. Celles-ci ont défait en première ronde le tandem américain de Coco Gauff et de Venus Williams. En solo, Fernandez avait perdu son duel de deuxième tour contre Madison Keys, des États-Unis.