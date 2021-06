Peut-on transmettre son stress à son enfant ?

Ma mère ne cesse de me dire que je suis à l’origine de la nervosité de ma fille depuis que son père m’a quittée. Elle aurait dit à sa grand-mère qu’elle a peur que je devienne folle avec l’Importance que j’accorde à certains détails sans importance de la vie. Quand je pense que c’est lui qui est parti sur un coup de tête, je trouve ça dur à avaler. Et ma mère prend la part de ma fille en plus !

Une maman

Il va falloir vous y faire, les humains sont des vases communicants, encore plus les enfants vis-à-vis de leurs parents. Écoutez donc votre mère et calmez-vous pour le bien de votre fille.