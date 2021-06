Premier trimestre 2021: BRP renverse la vapeur en déclarant un bénéfice de 244,4 millions $

Les revenus de BRP ont bondi au cours du premier trimestre 2021, le fabricant de véhicules récréatifs québécois ayant même réussi à renverser la vapeur en effaçant les lourdes pertes de l’an dernier.

L’entreprise basée à Valcourt, en Estrie, a déclaré des gains de 244,4 millions $, ou 2,79 $ par action, pour le trimestre terminé le 30 avril dernier. Cela s’inscrit en contraste avec les pertes de 226,1 millions $, ou -2,58 $ par action, pendant la même période l’an dernier.

BRP a généré des revenus de 1,81 milliard $ pendant le premier trimestre, une croissance importante par rapport aux revenus de 1,23 milliard $ en 2020. On parle d’une augmentation des revenus de près de 578,8 millions $, ou de 47,1 %.

«Nous avons connu un début d'année exceptionnel, propulsé par la croissance obtenue au cours des trimestres précédents. Nos résultats du premier trimestre ont été générés par une demande forte et continue pour nos produits; nos ventes au détail de sports motorisés en Amérique du Nord ayant augmenté de 39 %. Également, nous nous comparons à un trimestre au cours duquel nos activités de fabrication ont été partiellement fermées», a indiqué le président et chef de la direction de BRP, José Boisjoli.

Soulignons de plus que l’entreprise a effectué un remboursement net de la dette d'approximativement 300 millions $ US et retourné aux actionnaires, sous forme de dividendes ou de rachat d’actions, une somme globale de 289 millions $.

«Suivant notre solide performance au premier trimestre, nos perspectives positives pour le reste de l'année et en tenant compte des contraintes actuelles liées à la chaîne d'approvisionnement, nous avons augmenté notre perspective annuelle pour l'année financière 2022. Le BPA normalisé devrait désormais croître entre 44 % et 58 % par rapport à l'année dernière», a aussi évoqué M. Boisjoli.

