Réseau Express Collectif de la Capitale : une solution de compromis

Lettre adressée au premier ministre, M. François Legault, par Jean Rousseau, chef de Démocratie Québec

M. le Premier ministre,

L’annonce récente du Réseau express de la Capitale (REC) par votre gouvernement inclut une portion pour le transport collectif et une vaste expansion du transport autoroutier. Le troisième lien devient ainsi une autoroute sous-fluviale avec des voies réservées pour autobus. Votre Réseau vise notamment à faire la promotion du transport collectif, mais nous pouvons faire beaucoup mieux. Je vous soumets une proposition que je nomme le «Réseau Express Collectif de la Capitale» (RECC). Le RECC vise un gain de rapidité sur l’automobile pour ses usagers et une diminution du nombre de véhicules sur les routes. Il comporte un troisième lien trambus sous-fluvial exclusif, une desserte des banlieues par des trambus sur voies dédiées, empruntant les autoroutes et le pont de Québec pour relier les deux rives, et un axe est-ouest sur la rive nord pour le tramway.

J’avais soumis l’idée d’un troisième lien métro sous-fluvial exclusif dans un mémoire soumis lors des audiences du BAPE sur le tramway en juillet 2020. À cette occasion, j’avais mentionné que les gains d’un lien exclusif entre rive sud et rive nord venaient bonifier l’offre de transport collectif entre les deux rives. Maintenant, je propose un projet de trambus semblable à la ligne jaune de 4,3 km entre les stations Longueuil-Université-de-Sherbrooke et Berry-UQAM, à Montréal. J’excluais et j’exclus toujours une portion autoroutière au troisième lien, car tous les gains visant à réduire le nombre de véhicules sur les routes seraient perdus. Je soulignais que le financement du gouvernement fédéral serait limité à la portion du transport collectif, ce qui a été confirmé par le ministre fédéral Jean-Yves Duclos. Enfin, sur la rive nord, le trambus aboutirait à ExpoCité afin de desservir des lieux publics, tels le Centre Vidéotron, le Grand Marché et le Centre de foires. Sur la rive sud, le trambus aboutirait au centre-ville de Lévis, précisément au pôle Desjardins.

L’annonce récente de l’autoroute sous-fluviale de 8,1 km comporterait deux sorties sur la rive nord, dont une emprunterait l’autoroute Dufferin-Montmorency. Cette dernière sortie permettrait le camionnage vers le port de Québec. Au-delà des dangers de sécurité routière que représentent un tunnel de cette longueur et le transport de conteneurs ayant à leur bord des matières inflammables, il y a la volonté de desservir le projet Laurentia. Pourtant, le 11 juin 2021, l’Agence d’évaluation d’impact du Canada annoncera fort probablement l’abandon du projet Laurentia tel que proposé. J’ai pris position contre ce projet dans un mémoire à l’Agence et j’ai suggéré la tenue d’États généraux pour la cohabitation Port-Ville.

Notre projet de Réseau Express Collectif de la Capitale (RECC) mise sur un usage accru des accotements d’autoroute et leur transformation en des voies dédiées à des trambus. Les nouvelles générations de trambus sont des véhicules entièrement électriques, semblables à des tramways pour leur confort, mais qui roulent sur des pneus. Les résidents des banlieues de la rive nord ou de la rive sud doivent pouvoir compter sur une solution de mobilité qui bat l’auto de vitesse. Les citoyens sont prêts à laisser leur auto à la maison ou dans un parc autos pourvu qu’il y ait un gain. Parmi les avantages, une fréquence de l’offre en dehors des heures de pointe constitue un atout. Élargir les autoroutes pour offrir des voies réservées, des voies qui ne sont pas à usage exclusif pour le transport collectif, vient miner l’offre de service en transport collectif et diminue d’autant son attrait. Je vous rappelle que le secteur Lebourgneuf est devenu un carrefour résidentiel et commercial de première importance. Nous ajoutons aussi un trajet de trambus sur les boulevards Pierre-Bertrand et Lebourgneuf qui servirait de lien entre l’autoroute Robert-Bourassa, l’autoroute Laurentienne et le pôle St-Roch.

La réalisation d’un projet de tramway sur la rive nord est une victoire pour Démocratie Québec. Nous avons été le seul parti municipal à constamment faire la promotion de ce mode de transport. La proposition du tracé final a fait l’objet de tractations qui ont entraîné l’abandon du tracé de la première Avenue pour le secteur d’Estimauville. Il a aussi été décidé que le centre d’entretien et le garage du tramway seraient dans le secteur ouest, près de la rue Legendre. On peut faire mieux pour certains aspects. Notre proposition de Réseau Express Collectif de la Capitale (RECC) inclut une desserte du secteur Marly, un important générateur de déplacements. Il permet d’éviter les écueils du passage sous les lignes à haute tension à proximité du boulevard Pie-XII. L’aménagement du site pour le garage devra tenir compte de la fragilité des écosystèmes et éviter d’empiéter sur les marais et boisés du secteur.

Monsieur le Premier ministre, le Réseau Express Collectif de la Capitale (RECC) rejoint les objectifs de votre gouvernement de vouloir offrir une meilleure desserte aux banlieues et de connecter les centres-villes de Québec et de Lévis. Comme de nombreux Québécois, je partage avec vous cette vision. Elle fait partie de mon engagement politique. Le RECC offre l’avantage de configurer nos déplacements autour de solutions qui réduisent la part modale des automobiles dans nos déplacements. Cette intégration du transport collectif passera par une fusion des deux sociétés de transport de la rive nord et de la rive sud, et l’intégration des bureaux de projet du tramway et du troisième lien.

D’ici l’automne 2021, je vous ferai part aussi d’un projet de réseau cyclable express sur le territoire de la grande région de Québec.

Je vous remercie à l’avance de l’attention que vous accorderez à ma proposition !

Photo d'archives

- Jean Rousseau, chef de Démocratie Québec