Rolls-Royce, le summum du luxe

Rares sont les chanceux qui auront un jour l’opportunité de prendre le volant d’une Rolls-Royce.

Synonyme de prestige et d’opulence, cette marque britannique a été créée au début du XXe siècle par Charles Rolls et Henry Royce. Aujourd’hui sous l’égide de BMW, Rolls-Royce demeure l’une des marques les plus désirées et les plus onéreuses de la planète.

Dans sa carrière, le journaliste du Guide de l’auto Gabriel Gélinas a eu l’occasion de mettre des véhicules Rolls-Royce à l’essai à plusieurs reprises. Et bien sûr, il se souvient de sa première fois comme si c’était hier!

Un peu plus récemment, Gabriel a d’ailleurs eu l’opportunité de conduire la nouvelle Ghost 2021 entièrement renouvelée.

Au cours de ce nouvel épisode du balado Au Volant, diffusé sur QUB Radio, Gabriel Gélinas se rappelle sa première fois dans une Rolls-Royce et résume l’histoire de cette marque mythique.