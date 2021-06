Tous les boxeurs de EOTTM font le poids

Les boxeurs d’Eye of the Tiger Management ont respecté la limite de poids prévue à leurs contrats lors de la pesée officielle qui a été présentée jeudi matin au Mexique.

David Lemieux (42-4, 35 K.-O.) a démontré qu’il était en pleine forme avec un poids de 167,2 lb. Toutefois, son adversaire, le Péruvien David Zegarra (34-4, 21 K.-O.), est arrivé sur le pèse-personne à 169 lb.

Même si ce n’est pas un combat pour un titre mineur ou autre, Zegarra a une heure pour perdre sa livre de trop. Un dossier à suivre.

Chez les lourds, Simon Kean et Donald Haynesworth ont fait osciller la balance à 250 et à 291,4 lb. Même s’il est un peu plus lourd qu’à ses derniers combats, le Québécois a paru en forme. C’est moins le cas de Haynesworth qui ne s’est pas battu depuis août 2020.

Pour ce qui est d’Erik Bazinyan (25-0, 19 K.-O.) et de Scott Sigmon (35-14-1, 18 K.-O.), ils ont présenté un poids respectif de 167,4 et de 167 lb. Ce qui signifie que leur combat pour les titres NABF et NABA des super-moyens est en règle.

En terminant, Martine Vallières-Bisson (2-0) a respecté sa limite de poids de 125 lb tout comme son adversaire, la Mexicaine Maricruz Gomez (0-2-2).