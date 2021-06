Tunnel Québec-Lévis: Lehouillier exige une position ferme de Duclos

Encouragé par un récent sondage démontrant que l’appui pour le troisième lien est toujours majoritaire dans la région, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, réclame du ministre fédéral Jean-Yves Duclos et de son gouvernement une position «ferme» dans ce dossier.

«Ce que je demande, c’est qu’on soit ferme dans nos positions. Vous me suivez? Alors, M. Duclos, il devra préciser, au niveau du gouvernement fédéral bien sûr, jusqu’où ils sont prêts à aller dans le tunnel, et ça, ça va être important. On ne pourra pas tourner autour du pot et dire peut-être ceci ou cela», a martelé M. Lehouillier jeudi.

«D’autre part, on a un parti politique à Ottawa qui est très autonomiste. J’ose espérer qu’on va demander de respecter les priorités du gouvernement du Québec», a-t-il lancé, en soulevant que le gouvernement Legault a été élu «démocratiquement» en promettant un tunnel entre Québec et Lévis.

Selon un coup de sonde Mainstreet commandé par le gouvernement caquiste, 60 % des répondants de la Capitale-Nationale, de Lévis et de Bellechasse sont en faveur de la construction de cette infrastructure dont la facture pourrait atteindre 10 milliards $. «Alors, il y a un consensus, il y a un appui massif de la population», interprète le maire.

Mardi, Jean-Yves Duclos a affirmé que son gouvernement ne pouvait à ce moment prendre un engagement dans le financement de l’infrastructure, car la province n’a toujours pas déposé formellement son projet à Ottawa. Il a au passage rappelé que «le gouvernement fédéral ne finance plus la construction d’autoroutes.»

Gilles Lehouillier estime que le fédéral doit au «minimum» considérer le volet consacré au transport en commun dans le projet qui est selon lui «extrêmement important». Il désire aussi «s’assurer que dans le reste du Canada il n’y a pas de précédent de financement des axes routiers actuellement», promettant «[qu’]on va fouiller ça un peu» et disant vouloir éviter «un deux poids deux mesures».

«Plus on va avancer dans le temps, moins il va y avoir de la place pour ceux et celles qui restent sur la clôture. [...] Le mi-chair, mi-poisson, la population ne l’acceptera pas, c’est mon point de vue», a déclaré le maire, disant s’adresser «à tous ceux qui interviennent dans ce dossier-là».

Le maire Lehouillier s'exprimait en marge d'une conférence de presse sur le lancement de la programmation estivale à Lévis.

