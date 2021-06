Un banc à la mémoire d'une victime de Québec: son conjoint se confie

Sept mois après l’attaque au sabre le soir de l’Halloween dans le Vieux-Québec, Parcs Canada souligne la mémoire d’une des victimes. L’espace Suzanne Clermont a été érigé à quelques pas de l’endroit où la femme a perdu tragiquement la vie près de chez elle sur la rue des Remparts.

Pour la première fois depuis les douloureux événements, son conjoint a accepté de briser le silence et d’expliquer l’hommage fait à la femme qu’il aime, et le cheminement qu’il a fait depuis le drame.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

La force du voisinage

«Ça a été sordide. J’ai vraiment vécu l’horreur», affirme Jacques Fortin, conjoint de Suzanne Clermont.

«Sept mois après, je remonte la pente lentement, franchement, avec mes voisins ici, qui sont aussi mes grands amis», souligne M. Fortin.

«Je suis encore en choc post-traumatique, il y a des moments de la journée où j’en arrache plus que d’autres», confie Jacques Fortin, en précisant que son bon voisinage et ceux qui prennent de ses nouvelles l’aident à passer au travers.

Il explique que les moments passés avec ses voisins dans un petit espace extérieur près de sa demeure, et à deux pas de l’endroit où sa conjointe est décédée l’ont beaucoup aidé. D’ailleurs, le frère de M. Fortin y avait installé une affiche plastifiée où on pouvait y lire «Place Suzanne Clermont».

«Tout le monde était d’accord pour immortaliser Suzanne, que son nom passe également à une pérennité», se souvient Jacques Fortin.

Après le succès de cette première initiative, le ministre Jean-Yves Duclos a mis en contact la famille de Mme Clermont et l’organisme fédéral Parcs Canada, qui a été en mesure de faire de l’Espace Suzanne Clermont un endroit officiel.

Un banc public, pour que les voisins puissent continuer de se réunir, avec une plaque commémorative discrète, à l’image de Suzanne Clermont, a donc été érigé.

Les gens du quartier pourront ainsi se souvenir de sa précieuse « Madame sourire ».

Coiffeuse de profession, Suzanne Clermont était connue comme une dame qui distribuait généreusement le bonheur à sa clientèle; de l’écoute, des rires, des confidences et de la beauté.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

Assurer la pérennité

Pour éviter les bris, le banc passera l’hiver au chaud dans les entrepôts de Parcs Canada dans le quartier Saint-Roch.

Jacques Fortin est bien content que le banc ne passe pas l’hiver à l’extérieur. «Suzanne détestait le froid», a-t-il avoué en riant.

Une page Wikipédia sera aussi créée pour que Suzanne Clermont reste dans la mémoire collective à jamais, explique son conjoint.

Jacques Fortin a tenu à remercier le ministre Duclos, la Ville de Québec, et surtout Parcs Canada.

«L’installation de ce banc de parc là est vraiment le point d’orgue de cette journée, me fait tellement plaisir, et me tire quelques larmes», avoue Jacques Fortin.

Il invite d’ailleurs tous ceux qui passeront à l’Espace Suzanne Clermont à s’arrêter et à prendre quelques instants en l’honneur de sa conjointe.