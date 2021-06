Une émission de radio pour Mathieu Dufour

L’humoriste-chroniqueur-influenceur Mathieu Dufour, alias Math Duff, entre à la radio par la grande porte. Dès le 5 juillet, il pilotera l’émission quotidienne Midi Duff sur les ondes de WKND 99,5. « C’est vraiment une grande marque de confiance. Je me pince », dit-il.

Mathieu Dufour n’en est pas à une folie près. S’étant bâti une grande communauté d’admirateurs au cours des dernières années, notamment via les réseaux sociaux, l’humoriste accumule les projets scéniques, radiophoniques et télévisuels. Mais jamais lui avait-on offert d’animer sa propre émission.

C’est l’équipe de la station WKND qui l’a directement approché pour lui proposer une case horaire du midi où il aurait carte blanche. « Les fans de Mathieu Dufour n’ont jamais eu l’occasion d’avoir accès à lui au quotidien, mentionne le directeur de la programmation de WKND, Steven Croatto. Quand on lui a demandé si ça lui tentait, il est venu nous voir à la station et ç’a été un coup de cœur instantané. »

Du lundi au jeudi, de 11h30 à 13h. Mathieu Dufour proposera ses folies en compagnie des coanimateurs Maude Saulnier et Marc-Antoine Nunez. « On l’entoure d’une équipe relativement jeune, dit Steven Croatto. Leur réalité ressemble beaucoup à celle de Math. »

Sans filet

Reconnu pour ses spectacles remplis d’improvisation, Mathieu Dufour ne veut pas se donner de canevas trop précis pour cette nouvelle émission. « On va juste partir sur des idées, des affaires qu’on voit, des trucs dans l’actualité, des anecdotes que j’ai vécus, dit-il. C’est ça qui est le fun avec la radio. C’est vraiment collé sur le moment présent. »

Ce style « sans filet » ne fait pas peur à l’équipe de WKND. « On aura un plan de match initial, mais on s’est dit qu’on allait le suivre, dit Steven Croatto. Oui, on s’attend à ce qu’il y ait beaucoup de place à l’improvisation. Mais c’est quelque chose qui nous rend fiers. On veut essayer de sortir du cadre ultra formaté de la radio qui est souvent une intervention de trois minutes, une chanson, une intervention, etc. On veut quelque chose de plus libre. On prend le risque. Et on pense que ça va être un risque payant. »

Mathieu Dufour n’est pas complètement un néophyte de la radio. Dans le passé, il a déjà fait partie de l’équipe des Fantastiques, à Rouge. Il a aussi étudié en radio dans le programme Art et technologie des médias (ATM) à Saguenay. « Je suis content de renouer avec ce médium-là, dit-il. Je savais que ça allait arriver. »

« On dirait que je ne le réalise pas encore, poursuit-il. Dans la tête du petit gars de Saguenay qui voulait faire ça quand il était jeune, de voir que je vais avoir mon show dans une grosse station de même, c’est vraiment fou. »

Parce qu’il ne fait rien comme les autres, Mathieu Dufour enregistrera une émission pilote devant public, ce soir de 22h à 23h. L’émission sera diffusée en direct sur WKND.