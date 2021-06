Une tradition depuis 1921

Fondée à l’été de 1921 à Saint-Joseph-de-Beauce, la Fromagerie Gilbert, qui se spécialise dans la production de fromage à pâte ferme non affinée, vient de lancer les célébrations de son 100e anniversaire de fondation. Au cours des prochaines semaines et mois, plusieurs événements, promotions et autres mentions spéciales seront mis en action afin de remercier les fondateurs, les employés, les partenaires, les clients dans la restauration et surtout les clients de la Fromagerie dont les produits sont disponibles à travers le Québec grâce au travail de plus de 40 employés. Sur les photos, Jimmy Poulin, directeur général de la Fromagerie Gilbert ; les débuts de la Fromagerie Gilbert située sur la ferme d’Aurèle Gilbert à l’endroit où se trouve la maison de Fernand Gilbert dans les années 1920 ; et la Fromagerie aujourd’hui, en 2021. fromageriegilbert.net

Prix Turnbull-Tator

Photo courtoisie

Bravo au Dr Steve Lacroix (photo) de l’Université Laval, neuroscientifique chevronné comptant plus de 15 ans d’expérience en recherche sur la moelle épinière, qui vient de recevoir le prix Turnbull-Tator 2020 pour sa recherche sur les lésions médullaires et commotions cérébrales. Sa plus récente publication sur le sujet a été choisie par un comité international pour son caractère novateur et son impact dans le domaine de la recherche sur la moelle épinière. Ce prix, cofinancé par la Fondation Brain Canada et la Fondation Barbara Turnbull, est en l’honneur de Barbara Turnbull qui s’est fait un devoir de sensibiliser le public à l’importance de souligner et de financer l’excellence en recherche au Canada. Choisie en fonction du caractère novateur des recherches et de l’impact des résultats, la personne lauréate reçoit un montant de 50 000 $ afin de poursuivre ses travaux et de faire progresser son domaine de recherche.

60 ans

Photo courtoisie

Guylaine Blais (photo), native de et qui habite Québec, change de dizaine aujourd’hui. Retraitée depuis 2016 du gouvernement fédéral comme agente administrative, cette célibataire travaille encore un peu, à temps partiel, à l’administration du CIUSSS de la Vieille Capitale. Chantal Bais décrit sa sœur comme étant une personne très généreuse, toujours souriante et toujours là pour les autres. Puisque Guylaine aime voyager et jouer au golf, je lui souhaite de pouvoir faire de l’année 2021 une année exceptionnelle pour ses deux passions.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 3 juin 2001. Vivian Barbot, syndicaliste, féministe et femme politique québécoise, succède à Françoise David à la tête de la Fédération des femmes du Québec et sera en poste de 2001 à 2003.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jill Biden (photo), née Jill Tracy Jacobs, première dame des États-Unis depuis l’investiture de son époux, Joe Biden, comme président, le 20 janvier 2021, 70 ans... Marie-Ève Turgeon, présidente de SWAG créatifs+stratèges, 41 ans... Geneviève Marcon, de GM développement de Québec... Daniel Vézina, chef propriétaire du restaurant Laurie Raphaël à Québec, 60 ans... Patricia Deguara, courtière immobilière agréée chez Remax Fortin Delage, 49 ans... Rafael Nadal, joueur de tennis espagnol, 35 ans... Julie Masse, chanteuse, 51 ans... Steve Buisson, directeur de succursale, conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille, Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., 52 ans... Wally Weir, défenseur pour les Nordiques de 1976 à 1984, 67 ans... Jean-Guy Bégin, ex-vice-président exécutif de la CCARQ et ex-DG du Salon de l’Auto de Québec, 91 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 3 juin 2016 : Mohamed Ali (photo), 74 ans, le plus grand de l’histoire de la boxe et l’idole de milliers de jeunes et de moins jeunes... 2019 : Fabrizio Fabbri, 70 ans, coureur cycliste italien des années 1970... 2018 : Bob Forhan, 82 ans, hockeyeur canadien, médaillé d’argent aux Jeux olympiques d’hiver de 1960... 2016 : Jocelyn Lovell, 65 ans coureur cycliste canadien... 2015 : Horst Brandstätter, 81 ans, patron de la marque de jouets Playmobil... 2013 : Gaston Isabelle, 92 ans, député du Parti libéral du Canada dans Gatineau (1965-1984)... 2009 : Benoît Marleau, 72 ans, comédien québécois... 2009 : David Carradine, 72 ans, acteur américain... 2006 : Louis Morisset, 74 ans, fondateur de Ste-Foy Toyota... 2001 : Anthony Quinn, 86 ans, acteur qualifié du plus européen des acteurs américains... 1963 : Jean XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli), 81 ans, pape de 1958 à 1963.