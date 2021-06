Vaccination contre la COVID-19: l’intervalle recommandé entre les deux doses passe de 16 à 8 semaines

L’intervalle recommandé pour l’ensemble des vaccins administrés au Québec passe de 16 à 8 semaines pour la majorité de la population.

C’est ce qu’a annoncé le ministère de la Santé par voie de communiqué jeudi matin.

Cette décision survient à la suite d’une mise à jour des avis du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ).

«Ainsi, pour les vaccins ARNm (Pfizer et Moderna), l’intervalle recommandé pour la majorité des personnes passera de 16 à 8 semaines ou plus pour obtenir une réponse immunitaire plus élevée, plus rapidement. Il est important que l’offre de devancer la deuxième dose de vaccin se fasse selon le calendrier de priorisation établi par groupes d’âge, comme les personnes plus âgées présentent davantage de risques de développer des complications de la COVID-19», indique le ministère.

Pour les personnes immunosupprimées ou dialysées, la deuxième dose doit être offerte quatre semaines plus tard.

Plus de détails à venir...

