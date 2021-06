GUIMONT, Denis



À l'Hôpital de Sarajevo en Bosnie-Herzégovine, le 23 mai 2021, à l'âge de 75 ans et 2 mois, est décédé monsieur Denis Guimont, époux de madame Azijada Fejzic. Originaire de Cap-Saint-Ignace, il était le fils de feu dame Marie-Paule Bégin et de feu monsieur Antoine Guimont. Ingénieur de métier, il a été lieutenant colonel dans les Forces Armées Canadiennes pour lesquelles il a servi durant 34 ans. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Anne-Marie (Yves Turbide) et Louis Guimont (Roselaine Rocheleau); leur mère France Guimont; ses petits-enfants : Clara et Adam Baril, Anthony et Olivia Guimont. Il était le frère et le beau-frère de : feu Richard (Nicole Fournier), Lina (feu Jean-Charles Gravel), feu Pierre, feu Raymond, Claire (Gérald Daigle), Esther (feu Pierre Boutet) et Céline. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Université Laval, Pavillon Alphonse-Desjardins, 2325, rue de l'Université, local 3402, Québec (Québec), G1V 0A6https://www.ulaval.ca/fondation/donner/L'inhumation a eu lieu précédemment à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine.