Britishvolt s'intéresse à Bécancour

L'entreprise britannique Britishvolt, qui fabrique des composantes de batteries pour véhicules électriques s'intéresse au parc industriel de Bécancour pour y produire des cellules de lithium-ion.

• À lire aussi: North American Lithium : nouvelle demande d’enquête au Vérificateur général

• À lire aussi: Nemaska Lithium tourne le dos à Shawinigan et s’en va à Bécancour

Il y a quelques jours, La Presse avait révélé que la société britannique lorgnait le Québec, mais aussi que l'ancien premier ministre Philippe Couillard était l'un de ses administrateurs, qu'elle s'était inscrite au registre des lobbyistes et qu'elle était en discussion avec Investissement Québec.

TVA-Trois-Rivières a pu apprendre que Britishvolt a notamment Bécancour dans sa mire. Son président, Orral Nadjari, s'y serait d'ailleurs déplacé en hélicoptère pour examiner les terrains disponibles.

Bécancour s'engage dans la filière de l'électrification des transports

Plus tôt cette semaine, c’est l’usine de transformation Nemaska Lithium qui a annoncé le transfert de Shawinigan vers Bécancour de son projet d'usine commerciale de 1 milliard $ avec 200 emplois.

Autre entreprise à s’être installé dans le parc industriel de Bécancour: Nouveau Monde Graphite qui va produire du graphite purifié, également pour la fabrication de batteries, à l'intérieur de l'usine de chlore Olin.

«C'est la volonté du gouvernement actuellement d'avoir l'attrait au Québec pour le développement des batteries. Rappelons-nous que c'est un dossier mondial et non pas provincial. Donc le jeu du Québec est tout à fait correct avec les atouts que nous avons», a indiqué Maurice Richard, PDG de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour.

«Pas étonnant que des promoteurs s'intéressent au site du parc industriel de Bécancour compte tenu de toute la dynamique qu'on vient d'établir», a ajouté Donald Martel, député caquiste de Nicolet-Bécancour.