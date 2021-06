Coupables d’avoir battu leurs fils pendant quatre ans

Un couple de Repentigny qui corrigeait ses fils de 1 et 9 ans à coups de claques et de coups de poing au visage quand ils n’écoutaient pas a été déclaré coupable de voies de fait.

« Bien qu’un parent soit autorisé à employer la force pour corriger un enfant, cette force ne doit pas être excessive et elle doit être employée au bénéfice de l’éducation de l’enfant, et non pas motivée par la mauvaise humeur, la frustration, l’impatience ou la colère excessive du parent », a rappelé vendredi le juge Dennis Galiatsatos.

Il ne sait pas pourquoi

Le couple, dans la trentaine, que nous ne pouvons identifier afin de respecter l’anonymat des victimes, avait commencé à battre ses deux fils en 2015, et ce, jusqu’à ce que le plus vieux fasse un signalement à son école en 2019.

« C’est depuis que je suis très jeune qu’il me frappe... je ne sais pas pourquoi », avait dit le plus vieux fils aux policiers en parlant de son père.

Sa mère, elle, lui donnait des claques à main ouverte, contrairement aux poings qu’utilisait son père. Il a donné en exemple une fois où il n’a pas voulu aller à l’épicerie en raison d’un ongle incarné. Le plus jeune enfant avait quant à lui été frappé parce qu’il n’était pas assez rapide pour aller se coucher.

La fréquence des coups était « irrégulière », allant de deux à trois fois par semaine à rien du tout pendant quelque temps.

La grande sœur dément

Lors du procès, le couple, qui se défend seul, a choisi de ne pas témoigner. À la place, il a envoyé sa fille aînée à la barre.

« Dans un bref témoignage, elle a affirmé qu’il n’y avait jamais eu de violence à la maison, ajoutant que le plaignant était un enfant à problèmes qui avait un historique de malhonnêteté », a noté le juge.

Sauf qu’en défendant bec et ongles ses parents, elle s’est décrédibilisée.

« Le fait de monter le ton envers un enfant est tout à fait normal pour un parent, a analysé le juge. Or, en tentant de nier et de minimiser cette évidence, elle démontre à quel point son témoignage tente à tout prix de blanchir son père. »

C’était le contraire du fils qui, malgré un « témoignage imparfait », était fiable, crédible, « sans rancœur » et ne tentait pas de se donner bonne image. Si bien qu’après une analyse minutieuse de toute la preuve, le juge a déclaré le couple coupable de voies de fait.

« Justice de marde ! a lancé la femme à son conjoint à la suite du jugement. Je suis accusée de quelque chose que j’ai pas fait ! »

Comme ni l’homme ni la femme n’ont d’antécédent judiciaire, le juge a ordonné qu’ils rencontrent un agent de probation, qui dressera leur portrait, et qui évaluera les risques de récidive. En septembre, ils reviendront à la cour pour les plaidoiries sur la peine à leur imposer.