COVID-19: pas de changement au Québec, les cas en hausse en Ontario

La situation de la COVID-19 est demeurée inchangée vendredi par rapport à la veille: le Québec a affiché une stabilité et une baisse de ses hospitalisations, alors que l’Ontario a continué d’assister à une montée des cas.

Au Québec, on a annoncé 279 nouveaux cas et quatre décès supplémentaires, portant le bilan cumulatif à 371 361 infections et 11 148 pertes de vie.

Montréal (89 cas), la Montérégie (37 cas), Chaudière-Appalaches (34 cas), le Saguenay-Lac-Saint-Jean (21 cas) et Laval (20 cas) sont les régions qui ont communiqué le plus de contaminations vendredi.

La pression continue de descendre dans les centres hospitaliers de la Belle Province: la situation s’améliore au niveau des hospitalisations (307, -10) et des soins intensifs (67, -1).

La vaccination n’est pas étrangère à cette embellie. Jeudi, 95 704 Québécois ont été inoculés, en plus de 2525 autres vaccinés avant le 3 juin, pour un nouveau total global de 5 916 113 doses données (incluant les 9417 administrées à l’étranger). Rappelons que lundi les Québécois de 80 ans pourront commencer à modifier leur rendez-vous pour la deuxième dose. Chaque jour ensuite, par tranche de cinq ans, les gens pourront aussi réserver une nouvelle plage horaire.

En Ontario, on a recensé 914 nouveaux cas – comparativement à 870 jeudi, 733 mercredi et 699 mardi – et 19 décès de plus. Toronto (214 cas) et les régions de Peel (169 cas), de Durham (69 cas) et d’Hamilton (59 cas) sont les plus concernées par la crise qui se poursuit dans la province la plus peuplée au pays. Les hospitalisations ont par ailleurs continué leur repli (687, -42), incluant une amélioration aux soins intensifs (522, -24).

En après-midi, le Canada comptait au cumulatif 1 388 639 cas (+1194) et de 25 667 décès (+23).

La situation au Canada:

Ontario: 534 675 (8820 décès)

Québec: 371 361 cas (11 148 décès)

Alberta: 228 424 cas (2236 décès)

Colombie-Britannique: 144 866 cas (1709 décès)

Manitoba: 51 935 cas (1067 décès)

Saskatchewan: 47 097 cas (543 décès)

Nouvelle-Écosse: 5618 cas (88 décès)

Nouveau-Brunswick: 2243 cas (44 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1340 cas (6 décès)

Nunavut: 649 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 206 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Yukon: 84 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 388 639 cas (25 667 décès)