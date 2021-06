Depuis quand un homme peut-il régler un problème qu’il cause ?

Je ne reviendrai pas sur la catastrophe humaine que le Québec a vécue en ce début de 2021 où on a dénombré 10 féminicides en 10 semaines. Ma fille aurait pu faire partie des statistiques si on n’avait pas fini, son père et moi, par la sortir des griffes de son tortionnaire. Troisième de nos enfants je l’avais toujours sentie plus fragile que les autres, et cette fragilité la portait à s’isoler. De son frère et de sa sœur d’abord, et de ses camarades d’école ensuite.

C’est à la fin du cégep qu’elle avait connu ce garçon dont elle est tombée amoureuse. Un garçon qui nous inquiétait son père et moi tellement il avait d’emprise sur elle. Peu à peu au fil des ans et à mesure qu’elle mettait ses enfants au monde (elle en a eu trois), on la sentait s’éloigner de nous.

Je ne vous raconterai pas ce qu’il lui a fait subir au fil des ans tant ce fut une horrible escalade dont elle refusait de se sortir sous prétexte de protéger sa famille. Il a fallu qu’elle touche le fond et qu’elle risque d’y laisser sa peau pour qu’elle se décide à le quitter. Mon aînée, qui par chance avait toujours maintenu un contact avec elle, nous a soutenus son père et moi pour la sortir du trou, et je vous épargnerai la lenteur de sa remontée de l’abîme. Mais enfin, quatre ans plus tard, elle survit, et nous on respire enfin.

Alors quand j’ai lu dans les journaux dernièrement que « ...les hommes doivent faire partie de la solution pour éviter les féminicides », permettez-moi d’émettre un sacré doute. Depuis quand les agresseurs peuvent-ils aider leurs victimes à s’en sortir ?

Depuis quand les hommes qui vivent avec la rage au cœur peuvent-ils prétendre aimer leur femme et leurs enfants ?

Comment notre ex-gendre, qui en passant ne voit plus ses enfants pas plus qu’il ne pourvoit à leur survie, pourrait-il faire partie d’une solution qui l’obligerait à avouer ses actes passés et à prendre ses responsabilités de père ? Vous ne pensez pas que c’est pas mal plus facile de nier et de filer en douce en attendant sa prochaine victime ?

Une mère qui doute

Je comprends votre stupéfaction, d’autant plus que vous circulez dans l’entourage d’une personne agressée et que de voir sa propre fille revêtir le costume d’une victime et en assumer les conséquences n’a certainement rien de réjouissant ni de propice à vouloir ménager le chèvre et le chou.

Au premier chef, on doit voir à protéger toutes les femmes de la violence et leur assurer un soutien consistant et adéquat. Mais ne pensez-vous pas qu’en deuxième lieu, on doit aussi en tant que société voir à ce que les hommes bénéficient des ressources nécessaires pour leur éviter de tels débordements tout en exprimant leur souffrance ? Ne nous leurrons pas, tant que les hommes ne seront pas outillés pour réguler leurs émotions, rien ne sera réglé.