Élections municipales: la coroner Andrée Kronström se présente à Lévis

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a fait toute une prise en recrutant la réputée coroner Andrée Kronström à titre de candidate au poste de conseillère municipale.

L’annonce de l’équipe Lévis Force 10 du maire Lehouillier a donné droit à une candidature surprenante alors que la coroner Andrée Kronström a décidé de faire le saut en politique. Elle laisse donc de côté une brillante carrière de 21 ans comme coroner, notamment marquée par des enquêtes publiques d’envergure.

La «Lévisienne de souche», dont la famille d’origine norvégienne s’est installée sur la Rive-Sud au début du 19e siècle, affirme avoir la «flamme» pour la politique municipale depuis fort longtemps. Or, c’est la perte de son conjoint en septembre 2019, avec qui elle a souvent eu des discussions sur une éventuelle action politique, qui a «précipité» sa décision.

Proximité

C’est un peu à la manière d’une coroner qu’elle se lance en politique, c’est-à-dire en faisant d’abord «l’apprentissage» du milieu municipal à titre d’échevine avant d’y aller de recommandations, si elle est élue. «Pour bien servir les citoyens il faut avoir des connaissances, mais aussi une connaissance de l’appareil municipal», explique celle qui estime être à l’écoute et rigoureuse dans son approche.

En plus de ses racines lévisiennes, Me Kronström apprécie particulièrement la proximité du milieu municipal. «Il y a un fil conducteur et je ne peux pas me dénaturer: il y a l’aspect sécurité qui va continuer de m’habiter», dit-elle. Elle a expérimenté au cours de sa carrière le fait que le monde municipal est un «acteur très important de la sécurité. Ce sont les gouvernements de proximité».

Elle a décidé de se lancer avec le parti du maire sortant, estimant rejoindre une équipe chevronnée. L’équipe Force 10 Lévis a présenté ses 15 candidats vendredi matin.

Enquête en plan?

Sauf que la coroner Andrée Kronström était aussi au cœur d’une enquête publique «élargie» sur le thème du suicide. L’enquête, qui s’est penchée sur six suicides, avait débuté en décembre 2019 et devait entamer bientôt sa deuxième phase: le volet recommandation.

Me Kronström a eu la délicatesse d’appeler les proches des victimes visées par cette enquête avant l’annonce, mais son départ inquiète Josée Bilodeau, dont la sœur a fait l’objet d’une analyse de la coroner. «Elle nous laisse tomber, on avait beaucoup d’espoir», plaide Mme Bilodeau.

Cette dernière espérait que l’enquête élargie sur les suicides serait «un levier» pour changer les politiques, mais craint maintenant qu’elle soit tablettée.

En réaction, la coroner s’est montrée rassurante en affirmant qu’il n’y avait «aucun danger» que l’enquête avorte. «Je vais assurer la transition», a confirmé la nouvelle candidate, qui a obtenu un congé sans solde jusqu’à l’élection.